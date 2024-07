Kinder im Gaza-Krieg: Wenn Hilfe nicht helfen darf

Kinder in Rafah: Der Bedarf an medizinischer Hilfe für Zivilisten im Gazastreifen und speziell für Kinder und Jugendliche ist groß. (Archivbild)

Das "Friedensdorf International" ist eine Hilfsorganisation, die nach dem Sechs-Tage-Krieg im Nahen Osten 1967 gegründet wurde. In Oberhausen hat die Organisation ein Heim, hier schliesst sich nach der medizinischen Behandlung in Krankenhäusern in ganz Europa eine bis zu einjährige Reha für Kinder aus Krisenregionen an.