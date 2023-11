Ex-Geheimdienstler: Gaza-Operation wird "lang und intensiv"

Für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen verschlechtern sich die Lebensumstände zunehmend. Die Vereinten Nationen warnen vor einem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. 29.10.2023 | 2:17 min

Erstmals seit einem Jahrzehnt sind israelische Panzer wieder im Gazastreifen im Einsatz. Videos der israelischen Armee zeigen gepanzerte Fahrzeuge, die im Norden des Küstenstreifens über sandigen Boden rollen. Daneben laufen Soldaten in Schutzausrüstung mit großen Rucksäcken und Sturmgewehren. Nach dreiwöchigen massiven Luftangriffen in dem dicht besiedelten Gebiet spricht Regierungschef Benjamin Netanjahu nun mit Ausweitung der Bodeneinsätze von der "zweiten Phase" des Kriegs.

Israel spricht im Nahost-Konflikt weiterhin nicht von einer Bodenoffensive. Welche Beweggründe dahinter stecken könnten, berichtet ZDF-Reporterin Alica Jung aus Tel Aviv. 29.10.2023 | 1:42 min

So wird die israelische Armee in Gaza vorgehen

Nach dem schlimmsten Massaker in der Geschichte Israels , das die Hamas am 7. Oktober im Grenzgebiet angerichtet hatte, sind die Soldaten nach Angaben des Militärs "entschlossen und hochmotiviert". Generalstabschef Herzi Halevi sagte, man werde "niemals die Kinder vergessen, die ermordet wurden". Man nehme die Gräuelbilder "mit auf das Schlachtfeld".

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Die Armee werde "Meter für Meter" vorangehen, um zivile Opfer zu verringern und "so viel wie möglich Hamas-Terroristen zu töten", sagte Jadlin. Die meisten Gegner würden dabei in Tunnel oder die "unterirdische Stadt" der Hamas fliehen, erwartet Jadlin. Die größte Einschränkung seien dabei die von der Hamas festgehaltenen Geiseln, so Jadlin.