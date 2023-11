Unicef: Gaza ist "gefährlichster Ort der Welt" für Kinder

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef hat im Nahost-Konflikt mit drastischen Worten auf die Lage von Kindern im Gazastreifen aufmerksam gemacht. Das Palästinensergebiet sei derzeit "der gefährlichste Ort der Welt für ein Kind", sagte Unicef-Chefin Catherine Russell am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.