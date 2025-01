Russland stoppt Gaslieferung durch Ukraine nach Europa

Insbesondere die an die Ukraine grenzende Slowakei ist nun vom Lieferstopp betroffen. Die Slowakei hatte die ukrainischen Pläne zuletzt heftig kritisiert. Der linkspopulistische Ministerpräsident Robert Fico, dem Kritiker eine prorussische Haltung vorwerfen, drohte damit, Stromlieferungen aus der Slowakei an die Ukraine zu stoppen. Die slowakischen Gasspeicher seien zu einhundert Prozent gefüllt, man habe ausreichend Reserven, teilte das Wirtschaftsministerium in Bratislava am Dienstag mit.