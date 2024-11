Ukraine-Krieg: Gebiete gegen Frieden? So einfach ist es nicht

Diese Belastung durch Dauer und Intensität des Konflikts könnte sowohl in der Ukraine als auch in unterstützenden Staaten den Druck erhöhen, eine schnelle Lösung zu finden - unabhängig davon, wie gerecht oder nachhaltig. Die größte Rolle dürften aber die Folgen der Wahlergebnisse in Europa und den USA spielen. So deute vieles darauf hin, dass die internationale Unterstützung für Kiew schwächer werde.