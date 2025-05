Moskau und Kiew tauschen erste 390 Gefangene aus

Gefangenenaustausch bei Istanbul-Gesprächen vereinbart

Der bislang größte Gefangenenaustausch in mehr als drei Jahren des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine war vergangene Woche bei Gesprächen in Istanbul vereinbart worden.

Präsident Putin hat die von den Ukrainern besetzte russische Region Kursk für "befreit" erklärt und diese Woche besucht. Er will eine Pufferzone an der Grenze.

Austausch von Gefangenen soll am Wochenende weitergehen

Trump: "Glückwunsch an beide Seiten"

"Derzeit befinden sich die russischen Soldaten und die Zivilisten im Hoheitsgebiet der Republik Belarus , wo sie die notwendige psychologische und medizinische Hilfe erhalten", hieß es in der Mitteilung. Sie alle sollten bald nach Russland kommen, um ihre Behandlung und Rehabilitation in medizinischen Einrichtungen fortzusetzen.

Mit der Nachricht des Austauschs ging Trump am Freitag als Erster an die Öffentlichkeit. "Glückwunsch an beide Seiten zu diesen Verhandlungen", schrieb er in seinem Netzwerk Truth Social.