Berichte: US-Reporter Gershkovich kommt frei

Evan Gershkovich kommt wohl in die USA

Der US-Sender Fox News berichtet, dass der in Russland inhaftierte "Wall Street Journal"-Reporter Evan Gershkovich im Rahmen eines Gefangenenaustauschs in die USA zurückkehren solle, möglicherweise noch am Donnerstag. Laut "CNN" soll auch der frühere US-Soldat Paul Whelan freikommen. Der Sender "ABC News" berichtete, an dem Austausch seien mehrere Länder beteiligt.