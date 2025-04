USA und Russland tauschen Gefangene aus

Sie war in Russland wegen Landesverrats verurteilt worden - jetzt ist die US-Russin Xenia Karelina im Zuge eines Gefangenenaustauschs wieder auf freien Fuß gekommen.

Xenia Karelina im August 2024 im Gerichtssaal in Jekaterinburg Quelle: AFP PHOTO / SVERDLOVSK DISTRICT COURT

Im Zuge eines Gefangenenaustauschs hat Russland die US-russische Doppelstaatlerin Xenia Karelina freigelassen. Sie sei auf dem Weg in die USA, bestätigte US-Außenminister Marco Rubio.

Nach Angaben ihres Anwalts kam sie im Gegenzug für die Freilassung des 2023 festgenommenen Deutsch-Russen Artur Petrow auf freien Fuß. Petrow war 2023 in Zypern nach einem Haftbefehl der USA wegen Verstößen beim Handel mit Mikroelektronik festgesetzt worden. Zuerst hatte das "Wall Street Journal" über seine Freilassung berichtet. Demnach sollen die Geheimdienste beider Länder in Abu Dhabi Gespräche über den Austausch geführt haben.

Festnahme bei Familienbesuch

Karelina war im vergangenen August in Russland wegen Landesverrats zu einer zwölfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der in Los Angeles lebenden Frau wurde vorgeworfen, Spenden für eine Organisation eingeworben zu haben, die anschließend Material für die ukrainischen Streitkräfte angeschafft haben soll. Karelinas Unterstützer wiesen das zurück: Demnach hat die Frau 51,80 Dollar an die Wohltätigkeitsorganisation Razom gespendet, die humanitäre Hilfe für Kinder und ältere Menschen in der Ukraine leistet. Auch Razom selbst bestreitet, die Ukraine militärisch zu unterstützen.

August 2024: Der Westen tauscht 16 politische Häftlinge aus Russland gegen zehn eigene Inhaftierte aus - darunter verurteilte Schwerverbrecher wie der sogenannte Tiergartenmörder. 02.08.2024 | 4:18 min

Karelina wurde in Russland geboren und wanderte 2012 in die Vereinigten Staaten aus. 2021 erhielt sie die US-Staatsbürgerschaft. Sie wurde vom Sicherheitsdienst FSB verhaftet, nachdem sie Anfang des Jahres nach Russland geflogen war, um ihre Familie in Jekaterinburg zu besuchen. Der 33-Jährigen wurde vor demselben Gericht der Prozess gemacht, von dem auch der "Wall Street Journal"-Reporter Evan Gershkovich wegen Spionage verurteilt wurde.

USA: Russland will Gefangene freipressen

Erst im Februar erwirkten die USA im Zuge eines Austauschs die Freilassung eines in Russland inhaftierten amerikanischen Lehrers. Im vergangenen Sommer hatte der Kreml inhaftierte russische Kriminelle in den USA durch einen Austausch gegen Amerikaner freibekommen. Unter den von Russland freigelassenen US-Bürgern war auch Gershkovich. Im Zuge des Austauschs kam auch der in Berlin verurteilte sogenannte Tiergartenmörder auf freien Fuß.

"Tiergartenmörder" auf freiem Fuß: Nach dem Gefangenenaustausch wird seine Freilassung kontrovers diskutiert. 03.08.2024 | 3:21 min

Russland steht in den USA immer wieder in der Kritik, US-Bürger gezielt in Haft zu nehmen, um sie dann gegen im Ausland inhaftierte Landsleute freizupressen. Moskau macht den USA den umgekehrten Vorwurf.