Darf der "Tiergartenmörder" einfach ausgetauscht werden?

Bislang - denn der so genannte Tiergartenmörder profitiert nun von einem Gefangenenaustausch, wird nach Russland überführt . Dieser Gefangenenaustausch zwischen Russland und westlichen Staaten wirft auch die juristische Frage auf: Ist es zulässig, einen verurteilten Mörder, der in Deutschland noch jahrelang hätte in Haft bleiben müssen, an Russland zu übergeben, obwohl davon auszugehen ist, dass er dort möglicherweise als freier Mann weiterlebt?