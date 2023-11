Militäranalyse: Was aus der ukrainischen Gegenoffensive wurde

Der Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Walerij Saluschnyj, hat in einem Interview und einem Artikel, die von "The Economist" veröffentlicht wurden, eine ernüchternde Bilanz des aktuellen Kriegszustands gezogen. Er gab offen zu, dass die Gegenoffensive der Ukraine nicht die gewünschten Ziele erreicht hat und die Situation zunehmend einer Pattsituation ähnelt. Zwar bewertet der ukrainische Präsident Selenskyj die derzeitige Lage nicht als Patt. Doch ist derzeit keine der beiden Seiten in der Lage, groß angelegte Offensivoperationen durchzuführen.