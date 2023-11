Ramms: "Überlegenheit der Russen nicht mehr so groß"

Ex-Nato-General Ramms ist "begrenzt optimistisch", nachdem ukrainische Truppen russische Befestigungen durchbrochen haben. Wie es weitergehen könnte, erklärt er bei ZDFheute live. 08.09.2023 | 21:54 min

Die Ukraine vermeldet Erfolge in der Saporischschja-Region im Süden des Landes. Dort wurde die erste Verteidigungslinie der russischen Streitkräfte durchbrochen. Für den ehemaligen General der Nato , Egon Ramms, ist das Grund für vorsichtigen Optimismus.

Ramms: Russland hat Personalprobleme

Es sei wichtig, dass die Ukrainer die erste Verteidigungslinie überwunden haben, sagte Ramms bei ZDFheute live. Er gehe davon aus, dass die nachfolgenden russischen Verteidigungslinien - sowohl von der Anzahl der Soldaten her als auch von der Stärke der Befestigung her - wahrscheinlich nicht so stark seien wie die erste Linie.