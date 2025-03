Ukraine: Welche Folgen fehlende US-Aufklärungsdaten haben

Am Dienstag haben die Vereinigten Staaten die Unterstützung der Ukraine mit Aufklärungsdaten vorerst eingestellt. Außerdem verbot Washington seinen Verbündeten, von den USA generierte Geheimdienstinformationen mit der Ukraine zu teilen

Derzeit ist noch nicht klar, ob es sich um eine kurzfristige, vorübergehende Maßnahme handelt, die die Ukraine zurück an den Verhandlungstisch bringen und zur Unterzeichnung des Mineralienabkommens bewegen soll - oder ob es sich um eine endgültige Maßnahme handelt.

US-Daten haben zentrale Bedeutung für die Ukraine

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... leitet das Programm "Europas Zukunft" für die Bertelsmann Stiftung in Berlin. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Auswirkungen vor allem am Kursker Vorposten

Die schwerwiegendsten taktischen und operativen Auswirkungen werden im Kursker Vorposten zu spüren sein, da es sich um russisches Gebiet handelt. Selbst wenn also nur eine begrenzte Einschränkung des Informationsaustauschs stattgefunden hat, werden die ukrainischen Streitkräfte, die in Kursk kämpfen, dies mit Sicherheit sehr zu spüren bekommen.

Der Streit zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor laufenden Kameras löste in Europa Entsetzen aus.

Folgen für ukrainische Luftverteidigung befürchtet

Andere Auswirkungen hängen vom tatsächlichen Ausmaß der Kürzung des Informationsaustauschs ab, was sich aufgrund offensichtlicher operativer Sicherheitserwägungen aus offenen Quellen kaum genau rekonstruieren lässt.

"De facto haben die Amerikaner bereits begonnen, das transatlantische Bündnis massiv zu zerstören", so die ehemalige Nato-Chefstrategin Stefanie Babst zu den ausgesetzten Militärhilfen.

Langstreckenangriffe für Ukraine wären unmöglich

Am Boden werden die ukrainischen Einheiten nicht mehr in der Lage sein, mit verschiedenen Raketen des HIMARS-Systems - wahrscheinlich auch mit der europäischen Version des Systems, der M270 - Langstreckenangriffe durchzuführen. Außerdem wird ihre Fähigkeit, russische Truppenkonzentrationen im Voraus zu erkennen, also größere Angriffe vorherzusagen, erheblich beeinträchtigt werden.