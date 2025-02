Geiseln aus Hamas-Gewalt freigekommen - Nahost

Die radikal-islamistische Hamas hat im Gazastreifen weitere Geiseln freigelassen. In einer Live-Übertragung im Fernsehen war zu sehen, wie die Terrororganisation dem Roten Kreuz zunächst in Rafah im Süden des Küstengebiets zwei Männer übergab.

Vermummte und bewaffnete Hamas-Kämpfer in Uniformen inszenierten die Übergabe von Avera Mengistu und Tal Schoham erneut mit einer Bühne, lauter Musik und palästinensischen Fahnen. Schoham wurde gezwungen, einige Worte zu sagen. Die Umgebung der Bühne, Ruinen von Häusern, zeugte vom Krieg.

Freilassung vier weiterer Geiseln geplant

Später sollen in Nuseirat im zentralen Abschnitt des Gazastreifen vier weitere Geiseln übergeben werden. Nach Angaben des Forums der Geiselfamilien sollen Elija Cohen, Omer Schem Tov, Omer Wenkert und Hischam al-Sajed freikommen.

Al-Sajed und Mengistu befinden sich bereits seit vielen Jahren in der Gewalt der Hamas. Die anderen vier Geiseln, die am Samstag bereits freikamen oder noch freigelassen werden sollen, waren am 7. Oktober 2023 während des Hamas-Großangriffs auf Israel verschleppt worden.