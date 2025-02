Hamas-Geiseln und Häftlinge: Austausch wird vorgezogen

Am Samstag werden sechs statt wie vereinbart drei lebende Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen, wie das Büro des israelischen Ministerpräsidenten bestätigte. Zudem sollen die Leichen von vier getöteten Geiseln bereits am Donnerstag nach Israel zurückgeführt werden.

Hält die Waffenruhe? Misstrauen auf beiden Seiten

Leichname werden übergeben

Zwei Männer seit zehn Jahren in Geiselhaft

Das Forum der Geisel-Familien in Israel gab am Abend die Namen der sechs Geiseln bekannt, die am nächsten Samstag aus der Gewalt der Hamas freikommen sollen. Demnach handelt es sich um drei beim Überfall islamistischer Terroristen auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 vom Nova-Musikfestival entführte Männer namens Omer Schem-Tov (22), Omer Wenkert (23) und Elija Cohen (27), den am selben Tag aus einem Kibbuz verschleppten Tal Schoham (40) sowie die beiden Langzeitgeiseln Hischam al-Sajid (36) und Avera Mengistu (39), die seit einem Jahrzehnt im Gazastreifen festgehalten werden.