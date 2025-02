An Rotes Kreuz: Hamas übergibt Leichen von vier Geiseln

Die sterblichen Überreste von vier getöteten Hamas-Geiseln sind in Israel eingetroffen und werden nun untersucht. Israel habe "die Särge von vier toten Geiseln über das Rote Kreuz erhalten", erklärte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu am Donnerstag. Auch die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas bestätigte die Übergabe an das Rote Kreuz.