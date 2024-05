Georgisches Parlament verabschiedet "Agentengesetz"

In Georgien wird über das umstrittene Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" abgestimmt. Damit versuche die Regierung unliebsame Medien mundtot zu machen, so Armin Coerper.

Inmitten scharfer Proteste hat das georgische Parlament an diesem Dienstag nach der dritten Lesung das höchst umstrittene Mediengesetz verabschiedet. Dadurch wird für aus dem Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen die Rechenschaftspflicht verschärft. In dritter und letzter Lesung stimmten die Abgeordneten in Tiflis mit 84 Ja-Stimmen bei 30 Gegenstimmen für die Regelung.