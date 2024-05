Georgiens "Agenten"-Gesetz: Parlamentspräsident im Interview

Die Regierungsmehrheit will mit dem Vorhaben angeblich mehr Transparenz bei der Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch das Ausland herstellen. Kritiker befürchten, dass es, ähnlich wie in Russland , zur Drangsalierung von regierungskritischen Organisationen und Medien genutzt werden soll.

Schalwa Papuaschwili: Ich glaube nicht, dass wir damit den Weg in die EU riskieren. Wir hören, dass es bestimmte Einschätzungen gibt. Was die endgültige Position sein wird, wird man noch sehen. Am Ende geht es um Transparenz.

Ich glaube, dass es genau umgekehrt ist: Dass die Transparenz insbesondere von ausländischen Einflüssen in jedem Land gewährleistet sein soll. Und das ist auch eine Initiative, die gerade in der EU selbst diskutiert wird.

Es gibt viele andere Bereiche, in denen man dafür arbeitet, dass man die georgischen Gesetze und das georgische System für die EU tauglich macht. Was die Transparenz betrifft: Es ist in erster Linie im Interesse des georgischen Volkes zu wissen, was für Geld in Georgien reinfließt, wofür es ausgegeben wird. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass die Interessen unserer Bevölkerung gewährleistet werden.