Georgien: Über 60 Festnahmen bei Massenprotesten

Die Polizei geht in Georgien hart gegen die Massenproteste vor.

Die Polizei im EU-Beitrittskandidat Georgien hat nach eigenen Angaben 63 Teilnehmer an regierungskritischen Massenprotesten wegen "Ungehorsams gegenüber der Polizei und Rowdytums" festgenommen. Das sagte der Vizeinnenminister der Republik im Südkaukasus, Alexander Darachwelidse, am Mittwoch in der Hauptstadt Tiflis. Sechs Polizisten seien demnach verletzt worden.