Georgien: Parlament berät Anti-LGBT-Gesetz

Das Parlament in Georgien hat ein Gesetzespaket gegen die Verbreitung von Homosexualität auf den Weg gebracht. Es soll angebliche "Propaganda" für gleichgeschlechtliche Beziehungen und LGBT (Lesbisch, Schwul, Bisexuell and Transgender) untersagen. Die Abgeordneten behandelten das Vorhaben am Donnerstag in erster Lesung. Wird es beschlossen, stünde es im Gegensatz zu den Grundlinien der EU, der Georgien beitreten will.