Gut zwei Wochen nach der umstrittenen Parlaments- und Richtungswahl in der kleinen Kaukasusrepublik sitzt Iwanischwili weiter fest im Sattel der Macht - und mit ihm seine Partei "Georgischer Traum". Dagegen mögen in der Hauptstadt Tiflis Menschenmassen auf die Straße gehen, in den ländlichen Regionen sind solche Proteste nicht zu finden - in Sachkhere erst recht nicht.