Richtungswahl für Georgien: Russland oder EU?

Wohin also geht die Reise für Georgien? Richtung Russland oder Richtung Europa? Die Frage hält das Land Georgien seit Monaten in Atem, vielleicht schon seit Jahren. Die Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen am Samstag dürfte so hoch ausfallen wie lange nicht - die Rhetorik im Wahlkampf ist dementsprechend aufgeladen.