Neues "Agentengesetz": Georgiens Präsidentin legt Veto ein

In Georgien haben erneut Zehntausende gegen das umstrittene Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" demonstriert. Unterstützt wurden sie von mehreren europäischen Außenministern.

Nach der Verabschiedung des umstrittenen Gesetzes zu "ausländischer Einflussnahme" in Georgien hat Staatschefin Salome Surabischwili ihr Veto dagegen eingelegt. In einer im Fernsehen übertragenen Erklärung sagte die Präsidentin am Samstag: