Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Es zeigt wieder einmal, wie sehr das Gesetz, das in Georgien viele nur das "russische Gesetz" nennen, die Gemüter spaltet.

Umstrittenes Gesetz verabschiedet

Doch auch mit Gewalt lässt es sich nicht mehr aufhalten: Das umstrittene Gesetz wurde am Nachmittag in Tiflis verabschiedet . Es sieht vor, dass Medien, Nichtregierungsorganisationen und andere gemeinnützige Organisationen sich registrieren lassen müssen, wenn sie mehr als 20 Prozent ihrer Finanzmittel aus dem Ausland erhalten und "die Interessen einer ausländischen Macht verfolgen".

Vor dem Parlament gaben Tausende Demonstrierende bis zum Schluss nicht auf. Obwohl es seit Tagen regnet, und die Polizei teils gewaltsam gegen die Menschen vorging, die sich friedlich vor dem Parlament versammelten. Allein am Montagmorgen wurden etwa 20 Personen festgenommen. Der georgische Innenminister hatte zuletzt mit bis zu vier Jahren Haft gedroht für Demonstrierende, die das Parlamentsgebäudes blockieren.

"Offensichtlich haben sie beschlossen, das 'russische Gesetz' zu übernehmen", sagt Ana Lapiashwili, die in Tiflis demonstriert.

Wir glauben, dass dieser Weg nach Russland führt. Diese Gesetzgebung ist von Russland auferlegt und sie wird uns definitiv nicht in die Europäische Union führen.

Das in Georgien verabschiedete Gesetz führt das Land "an den Scheideweg zwischen Ost und West", so ZDF-Korrespondent Coerper. Damit habe sich die Regierung als prorussisch gezeigt.

