Georgien: Wahlergebnis wird nicht annulliert

In Georgien haben am Abend in zahlreichen Städten erneut Tausende Menschen bei proeuropäischen Kundgebungen demonstriert. Sie lehnen die Haltung der nationalkonservativen Regierungspartei Georgischer Traum ab, die den EU-Kurs des Landes vorerst auf Eis gelegt hat.

03.12.2024 | 2:31 min