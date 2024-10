Wahl in Georgien: Wie es in dem Land weitergehen könnte

Nach der Parlamentswahl in Georgien am Wochenende demonstrieren tausende Menschen im Land gegen das Wahlergebnis und den offiziellen Sieg der Russland-freundlichen Regierungspartei "Georgischer Traum". Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili, die der proeuropäischen Opposition nahesteht, erkennt das Wahlergebnis nicht an und hat zu Protesten aufgerufen und um internationale Unterstützung gebeten. Die Oppositionsparteien sprechen von Wahlmanipulation.