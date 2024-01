Gesetzentwurf: Russland will Kriegskritiker enteignen

Das Parlament in Russland hat am Mittwoch in erster Lesung einen Gesetzentwurf gebilligt, der es Behörden erlauben soll, verurteilte Kritiker der russischen Armee zu enteignen. Demnach kann das Eigentum von Personen beschlagnahmt werden, die die Armee aus Sicht der Regierung diskreditieren oder vorsätzlich als falsch bewertete Angaben über die Streitkräfte verbreiten.