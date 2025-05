Der russische Präsident Wladimir Putin wird offenbar nicht an den geplanten Ukraine-Gesprächen in der Türkei teilnehmen. Das Präsidialamt in Moskau hat eine Liste der Teilnehmer seiner Delegation veröffentlicht. Putins Name steht nicht auf dieser Liste. Auch Außenminister Sergej Lawrow wird wohl nicht bei den Gesprächen dabei sein.