Gesundheit von Papst Franziskus: Weniger Atemhilfe nötig

Mit nicht-invasiver mechanischer Beatmung ist in der Regel gemeint, dass einem Patienten über eine Maske auf Mund und Nase zusätzlich Sauerstoff zugeführt wird. Dies war bei Franziskus in den vergangenen Wochen immer wieder der Fall. Weiterhin bekommt er zeitweise Atemhilfe durch einen Schlauch in der Nase.