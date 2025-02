Soldaten inmitten von Zivilisten in Kiew: Immer wieder kommt es zu Angriffen gegen Militärangehörige.

Der ukrainische Heeres-Befehlshaber Mychajlo Drapatyj hat eine wachsende Gewalt gegen Militärangehörige in dem Land beklagt. "Die Tötung von Militärangehörigen im rückwärtigen Bereich ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Wir haben nicht das Recht, stillschweigend der wachsenden Welle der Missachtung gegenüber den Verteidigern der Ukraine zuzusehen", teilte der Generalmajor bei Facebook mit.

Frieden in der Ukraine binnen 24 Stunden, das war Trumps Plan für seinen Amtsantritt. Während einige Ukrainer auf Trump hoffen, fürchten andere den Verlust ihrer Heimat.

Kreiswehrersatzamt und Soldat angegriffen

Er reagierte damit auf den gewaltsamen Tod von zwei Militärangehörigen am Samstag und forderte die Behörden zu einer harten Reaktion und zur Bestrafung der Täter auf.

In einem Gebäude des Kreiswehrersatzamtes im Gebiet Riwne kam es zu einer Explosion am Samstag, bei der ein Mensch starb und sechs weitere verletzt wurden. Im Gebiet Poltawa wurde laut Behörden am selben Tag ein Soldat einer Einberufungsstelle erschossen.