So brutal ist die russische Armee

In letzter Zeit sind Videos aufgetaucht, in denen russische Soldaten ukrainische Kriegsgefangene hinrichten. Der jüngste Vorfall dieser Art ereignete sich in Richtung Pokrowsk, aber auch in anderen Regionen der Front gab es ähnliche Fälle. Die Ukraine behauptet, sie wisse von fast hundert Kriegsgefangenen, die von russischen Soldaten kurz nach ihrer Gefangennahme hingerichtet wurden.