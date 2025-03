Ukraine: Sicherheitsexpertin nennt Gipfel "ermutigend"

Das, was sich am Freitag im Oval Office in Washington abgespielt habe, habe sich schon zuvor angedeutet, etwa in der Rede von US-Vizepräsident JD Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz , wo er gesagt habe, die Europäer seien ein "ideologischer Gegner". Auch dass US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert und angefangen habe, über die Ukraine ohne russische Zugeständnisse zu verhandeln, über die Köpfe der Ukraine hinweg. "Wir sehen auch gerade einen Reset der russisch-amerikanischen Beziehungen."