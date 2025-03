Ukraine-Krieg: Störsender gegen Russlands Gleitbomben

Im November wurde ein Haus in Charkiw von einer Gleitbombe getroffen.

Simple Waffen - verheerende Wirkung

Gleitbomben sind primitive, aber verheerend wirkende Waffen der russischen Streitkräfte. Die ursprüngliche Idee ist einfach: Man nehme eine alte, ungelenkte Freifall-Bombe und setze sie auf einen Rahmen namens UMPK. Dabei handelt es sich um einen Metallrahmen, an dem die Schwerkraftbombe befestigt ist. Dieser Metallrahmen hat ausklappbare Flügel.

Menschen, die aus ihren Heimatdörfern nahe der Frontlinie geflohen sind, bekommen in Charkiw Unterstützung.

Sobald das Flugzeug eine Gleitbombe abwirft, öffnet der UMPK seine Flügel und die Bombe beginnt, mit der ursprünglichen Geschwindigkeit und der ursprünglichen Flugrichtung des Flugzeugs in Richtung ihres Ziels zu gleiten. Die meisten UMPK-Bausätze verfügen über primitive, aber funktionsfähige satellitengestützte Navigationsgeräte und eine Steuerung für die Flügel.

Präziser aber keine westliche Präzisionsmunition

Im Wesentlichen verwandelt der Bausatz UMPK also die ungelenkte Schwerkraftbombe in eine ferngelenkte Waffe, die zwar nicht mit westlicher Präzisionsmunition gleichzusetzen ist. Die geringere Präzision versucht Russland über größere Zerstörungskraft der Bomben auszugleichen. Wenn eine 1,5 Tonnen schwere Bombe ihr Ziel um 50 bis 60 Meter verfehlt, ist die Verwüstung dennoch tödlich.

Probleme bei der Abwehr

Gleitbomben sind klein und haben keinen eigenen Antrieb, so dass sie sehr schwer zu entdecken und fast unmöglich abzuschießen sind. Daher bestand die einzige brauchbare Verteidigung gegen Gleitbomben bisher darin, zu versuchen, die Bomber abzuschießen, die sie getragen und abgeworfen haben.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... leitet das Programm "Europas Zukunft" für die Bertelsmann Stiftung in Berlin. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Jüngste Erfolge durch Störsender

Kürzlich sind jedoch Informationen aufgetaucht, wonach es der Ukraine gelungen ist, eine Technologie zu entwickeln, die das Leitsystem der Gleitbomben stört und im Grunde das Satellitensignal, das sie zur Navigation verwenden, unterdrückt. Infolgedessen verfehlen die Gleitbomben ihre Ziele weit, so dass sie keine Präzisionsschläge mehr ausführen können.

Erfolg senkt das Vormarschtempo Russlands

Solange Russland nicht in der Lage ist, dieser Störung entgegenzuwirken, wird sich das Vormarschtempo der russischen Bodentruppen wahrscheinlich erheblich verringern, da sie nicht mehr in der Lage sind, sich einfach durch die ukrainischen Verteidigungsanlagen zu sprengen.

Das ukrainische Militär verliert offenbar weiter Gelände, besonders auf russischem Territorium in der Region Kursk. So meldete Russland die Rückeroberung der Kleinstadt Sudscha.

In der Zwischenzeit hat Russland auch in großem Umfang Gleitbomben eingesetzt, um wahllos ukrainische Siedlungen, Städte und Ortschaften in Reichweite anzugreifen, einfach zum Zweck des Terrors. Letzteres erfordert keine Fähigkeit zum Präzisionsschlag.