Warum Brüssel Glyphosat weiter zulassen will

Es regnet, wie so oft in Brüssel, als sich am Montag dieser Woche gut 50 Menschen auf dem Place du Luxembourg vor dem EU-Parlament versammeln. Eine Koalition aus NGOs hat aufgerufen zur Demo gegen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln - die Demonstranten wollen, dass die EU Pestizide wie Glyphosat verbietet. Sie verweisen dabei vor allem auf eine Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO: Die hatte Glyphosat 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft.