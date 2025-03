Trumps Intimfeind: Wer ist Geheimchat-Reporter Goldberg?

Nach seiner Rückkehr in die USA schrieb er unter anderem für die "Washington Post", für das "New York Times Magazine" und ab 2007 arbeitete er für "The Atlantic". 2016 wurde er dort Chefredakteur. Unter seiner Leitung wurde das Magazin mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem renommierten Pulitzer-Preis - und wandte sich von Anfang an offensiv gegen Trump.