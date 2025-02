Nach Trumps Erlass: Google ändert Namen von Golf von Mexiko

An seinem ersten Tag im Amt unterschrieb Donald Trump ein Dekret, um den Golf von Mexiko umzubenennen.

Nach der Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika durch US-Präsident Donald Trump hat Google den Namen in seinem Kartendienst entsprechend geändert.

Trump hatte die Umbenennung kurz nach seinem Amtsantritt vor drei Wochen angeordnet . Nutzern in den USA wird der Meerbusen auf Google Maps als Golf von Amerika angezeigt, anderswo sind beide Bezeichnungen zu sehen.

Gaza, Grönland, Panama - Trumps Pläne halten die Welt in Atem.

Golf von Mexiko heißt seit dem 16. Jahrhundert so

Der Internet-Konzern hatte die Änderung vor einigen Tagen angekündigt. Als Voraussetzung wurde genannt, dass die Bezeichnung in der US-Datenbank geografischer Namen geändert wird. Die Datenbank enthält jetzt den "Gulf of America".

Trumps Drohungen folgen der Logik von "Make America Great Again", sagt Boris Vormann, Politikwissenschaftler vom Bard College Berlin. Aber eben eines Amerikas des 19. Jahrhunderts.

Der Name "Golf von Mexiko" ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. Das Gewässer grenzt nicht nur an die US-Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida, sondern auch an Mexiko und Kuba. Trumps Erlass zufolge gilt die Namensänderung für das Gebiet bis zu den Seegrenzen von Mexiko und Kuba.