Deutsche Grenzkontrollen: So reagieren die Nachbarländer

Polizeikontrollen an allen deutschen Landesgrenzen, mehr Zurückweisungen an der Grenze - das plant die Bundesregierung , um schärfer gegen illegale Migration vorzugehen. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte am Montag, dass dieser Schritt dazu diene, "irreguläre Migration weiter einzuschränken und uns vor den aktiven Gefahren des islamistischen Terrors und schwerer Kriminalität zu schützen."