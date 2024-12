Ihr "sit in" damals war die Geburtsstunde für die weltweite Klimabewegung " Fridays for Future ". Deren Ziel ist es, auf der Straße darauf aufmerksam zu machen, dass ihre und kommende Generationen vielleicht keine Zukunft mehr auf Erden haben, sollte sich in Sachen Klimaschutz nichts ändern. Ihrem Einsatz für die Globale Woche der Zukunft schlossen sich damals mehr als vier Millionen Protestierende an.