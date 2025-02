Griechenland nach Zugunglück: Streik führt zu Stillstand

Zwei Jahre nach dem verheerenden Zugunglück in Griechenland haben ein Generalstreik und Hunderte Demonstrationen das Land zu einem Stillstand gebracht. Flüge und Bahnverbindungen wurden am Freitag abgesagt, Fähren gestoppt und der öffentliche Nahverkehr im ganzen Land war stark beeinträchtigt.

Auch private Unternehmen und öffentliche Dienste waren betroffen. Viele Geschäfte in Athen hatten geschlossen und in den Schaufenstern lagen Solidaritätsbotschaften für die Familien der Opfer.

Der Flug-, Bahn-, Fähr- und Nahverkehr sind lahmgelegt, Behörden und Schulen machen dicht. Etliche Tavernen, Cafés und Supermärkte bleiben geschlossen. In vielen Gemeinden läuten Kirchenglocken.

Schwerstes Zugunglück in der Geschichte Griechenlands

Die Demonstranten fordern eine restlose Aufklärung des tragischen Frontalzusammenstoßes eines Güter- und eines Personenzugs am 28. Februar 2023, bei dem 57 vornehmlich junge Menschen ums Leben gekommen waren.

Das Zugunglück ist zu einem Symbol für institutionelles Versagen geworden. Die Massenmobilisierung am zweiten Jahrestag wurde von den Angehörigen der Opfer angeführt. Sie richtete sich gegen eine empfundene Tatenlosigkeit der Regierung. Kritiker fordern, dass Politiker die Verantwortung für Fehler übernehmen sollten, die zu dem Unglück führten.

5.000 Polizisten im Einsatz

Es könnten die größten Proteste in der Geschichte Griechenlands werden: Bei den Demonstrationen rechnen Beobachter mit Hunderttausenden Teilnehmern. Vor allem für die Hauptstadt Athen ist mit Ausschreitungen zu rechnen, dort sind 5.000 Polizisten im Einsatz.

Auch die Fähren in Piräus in der Nähe von Athen bleiben im Hafen.

Die Forderung der Menschen auch nach politischer Verantwortung für das Unglück setzt die konservative Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zunehmend unter Druck. In seltener Einheit protestieren und streiken die Griechen parteiübergreifend. Anders als bei früheren Protesten beteiligen sich auch viele Selbstständige und Privatunternehmen an dem Streik.

Bericht offenbart desolaten Zustand von griechischer Bahn

Diese Woche wurde nach zwei Jahren erstmals ein offizieller Bericht der Behörde für Unfälle im Luft- und Bahnverkehr vorgestellt. Darin ist vom desolaten Zustand der griechischen Bahn und schweren Ermittlungsfehlern im Anschluss an das Unglück die Rede.

So sei beispielsweise die Unglücksstelle nicht richtig kartiert worden, auch hätten Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei nicht organisiert zusammengearbeitet. Offen blieb in dem Bericht, ob an Bord des Güterzugs wirklich verbotenerweise ein brennbarer Gefahrstoff transportiert wurde, wie die Familien der Opfer vermuten.