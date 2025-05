Jüngster Anlass: seine angebliche Order, US-Geheimdienste in Grönland von der Kette zu lassen.

Grönland will unabhängig werden von Dänemark, allein über seine Zukunft entscheiden, allein an seinen Bodenschätzen verdienen. Doch an denen ist auch Donald Trump interessiert.

27.02.2025 | 4:28 min