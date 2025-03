Trump lenkt die USA auf Expansionskurs. Das Ziel: Grönland. Das will sich von der alten Kolonialmacht Dänemark unabhängig machen. Und droht unter die nächste Knute zu kommen.

Wie es auf Grönland künftig politisch weitergeht, dürfte sich heute entscheiden. Denn die Insel wählt an diesem Dienstag ein neues Parlament. Nahezu alle Parteien wollen sich um mehr Autonomie von Dänemark bemühen. Allerdings: Den ganz schnellen und völligen Bruch mit Kopenhagen wollen wenige, auch der amtierende und mutmaßlich neue Premierminister Mute B. Egede nicht.

Enge Bindung zwischen Grönland und Dänemark

Auch wenn Grönland immer noch über enge Verbindungen zu seiner ehemaligen Kolonialmacht Dänemark verfügt: Die kalte Insel im Nordatlantik ist manchmal unerreichbar von Europa. Mehrmals in der Woche gibt es eine direkte Flugverbindung von Kopenhagen nach Nuuk - doch selbst wenn der moderne Airbus der Grönländischen Airline in Dänemark gestartet ist, kehrt er manchmal Stunden später um und fliegt zurück nach Kopenhagen.

Im Winter wechselt das Wetter oft und dann ist plötzlich selbst am nagelneuen Airport von Nuuk keine Landung mehr möglich. Dabei wollte Grönland durch den Ausbau des Flughafens die Bindungen mit Übersee eigentlich festigen.

Am 11. März wählen die Grönländer ein neues Parlament. Im aktuellen Wahlkampf geht es um die Unabhängigkeit von Dänemark - und um US-Präsident Donald Trump.

Trump strebt Kontrolle über Grönland an

Währenddessen will Donald Trump Grönland unbedingt unter die Kontrolle der USA bringen - und meint damit vor allem die im Boden der Insel schlummernden Rohstoffe. Uran, seltene Erden, Kupfer, um nur einige zu nennen. Seit die globale Erwärmung auch Grönlands Eis schmelzen lässt, sind die wertvollen Mineralien Lockstoffe für den selbsternannten Dealmaker im Weißen Haus.

Die knapp 60.000 Menschen in Grönland lockt Trump mit Versprechungen, macht aber auch unmissverständlich klar:

Dass er dabei Rücksicht auf Grönlands Unabhängigkeitsbestrebungen oder die ausgeprägten Umweltschutzbestimmungen nimmt, die bislang dem Abbau von Rohstoffen enge Grenzen setzt, glaubt in Grönland kaum jemand.

Grönland ist grönländisch. Das steht für Premier Egede fest. Seit der US-Präsident seine Kaufabsichten angekündigt hat, bekommt sie große Aufmerksamkeit. Was wollen die Grönländer?

Verbindung zu USA verschlechtert sich

Der deutsche Historiker und Politikwissenschaftler an der Universität Grönlands Ebbe Volquardsen attestiert entsprechend:

Eigentlich hätten die Menschen in Grönland ein recht positives Verhältnis zu den Vereinigten Staaten gehabt. "Donald Trump hat diese Verbindung unnötig verschlechtert", sagt Volquardsen gegenüber dem ZDF.

Nun ist das Verhältnis Grönlands zu Dänemark auch nicht ungetrübt: Heimlich durchgeführte Maßnahmen zur Geburtenkontrolle, Kinder, die ihren Müttern weggenommen und in dänische Familien gegeben wurden und ein einträglicher Handel mit Grönlands Rohstoffen lassen die Dänen in den Augen vieler Grönländer eher als Unterdrücker, denn als Förderer erscheinen.

Dänemark finanziert aber auch mit umgerechnet gut 700 Millionen Euro den halben grönländischen Staatshaushalt, ermöglicht damit ein umsorgendes Gesundheits- und Sozialsystem nach skandinavischem Muster und sorgt damit auch dafür, dass sich die Schulen im Land nicht hinter denen im dänischen Mutterland verstecken müssen. Dazu kommt, dass seit Donald Trump an Grönland zerrt, sich die Regierung von Dänemarks sozialdemokratischer Ministerpräsidenten Mette Frederiksen offen zeigt, für weiteres Entgegenkommen.

Grönland will unabhängig werden von Dänemark, allein über seine Zukunft entscheiden, allein an seinen Bodenschätzen verdienen. Doch an denen ist auch Donald Trump interessiert.

27.02.2025 | 4:28 min