Sunak: Keine britischen Soldaten im Ukraine-Krieg

In der Ukraine selbst sind bereits zahlreiche private Organisationen aus Europa und den USA in der Militärausbildung aktiv. Regierungen haben diesen Schritt bislang nicht unternommen - vor allem aus Sorge, in den Konflikt hineingezogen zu werden. Aus den Pentagon-Leaks in diesem Jahr ging hervor, dass offenbar bis zu 50 britische Spezialkräfte bereits im Einsatz in der Ukraine seien. Experten verwiesen jedoch darauf, dass diese wie bei anderen Nationen auch vor allem für den Schutz ihrer Botschaften benötigt würden. Weder Großbritannien noch die Nato würden automatisch zu einer Kriegspartei durch die Entsendung von Ausbildern.