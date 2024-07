Starmers Büro: Großbritannien ist wohl "pleite und kaputt"

Die neue Labour-Regierung in Großbritannien hat als mögliche Vorbereitung auf Steuererhöhungen einen Bericht zur Finanzlage des Landes vorgelegt. "Die Einschätzung wird zeigen, dass Großbritannien pleite und kaputt ist" ("broke and broken"), teilte das Büro von Premierminister Keir Starmer am Sonntag mit.