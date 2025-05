Großbritannien: Neue Visa-Regeln treffen auch Deutsche

Premierminister Keir Starmer will laut Regierung während einer Pressekonferenz ankündigen, dass das Leben in Großbritannien "ein Privileg" sei, das man sich verdienen müsse.

Höhere Hürden für Einbürgerung und Visa

Gipfel mit der EU am 19. Mai

Die Reisefreiheiten zwischen der EU und Großbritannien sollen bei einem Gipfeltreffen am 19. Mai in London diskutiert werden. Beide Seiten streben eine Wiederannäherung in mehreren Bereichen an, auch im Handel und militärisch – eine Rückkehr zur Vor-Brexit-Zeit wird es aber nicht geben.