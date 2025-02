In Großbritannien werden Räuber immer dreister, teilweise klauen Banden auf Bestellung. Vor laufender Kamera bedrohen sie Angestellte und klauen ganze Aufsteller mitsamt Handys.

In Geschäften in Großbritannien wird mehr geklaut als je zuvor. Fast 500.000 Ladendiebstähle gab es zwischen September 2023 und 2024 laut Polizeistatistik. Doch Einzelhändler gehen von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Sie verzeichnen durchschnittlich 55.000 Diebstähle pro Tag, bei zweitausend davon üben die Diebe Gewalt aus. Das ergibt eine repräsentative Umfrage des Einzelhandelsverbands British Retail Consortium. Eine Konsequenz: Selbstbedienungskassen werden vielerorts wieder abgeschafft.

Dreistes Vorgehen von Dieben

Überwachungsvideos aus Geschäften und Supermärkten zeigen, wie dreist die Diebe mittlerweile vorgehen. Viele klauen ganz offen vor den Augen von Angestellten und Kunden, verstecken nicht einmal ihr Gesicht vor den Kameras. Dieses Vorgehen hat in Einzelhandelskreisen einen Namen: Kamikaze-Diebstähle.

Ein Video zeigt zwei Diebe in einem Laden in einer Londoner Einkaufsstraße. Die beiden Männer treten immer wieder auf eine Handyhalterung ein, um die darin gesicherten Geräte loszubekommen. Als ihnen das nicht gelingt, reißen sie die gesamte Verankerung raus und hauen damit ab. Weder Angestellte noch Sicherheitskräfte schreiten ein, wohl aus Selbstschutz.

2023 ist die Zahl der Ladendiebstähle in Deutschland um 23 Prozent gestiegen, sowie auch die Zahl an Gewaltdelikten. Täglich bleiben die meisten Diebstähle jedoch unbemerkt.

Großbritannien: Diebe werden immer brutaler

Amit Puntambekar weiß aus eigener Erfahrung, was passieren kann, wenn man Diebe konfrontiert. Am Tag, nachdem eine Frau in seinem Laden klaute, meinte er, die mutmaßliche Diebin auf der Straße zu erkennen und wollte sie zur Rede stellen. "Bei der Konfrontation bekam ich einen Schlag ins Gesicht."