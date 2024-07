Großbritannien will engere Handelsbeziehungen mit Europa

Am Samstag hatten sich bereits die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der neue britische Außenminister David Lammy in Berlin zu Gesprächen getroffen. "Wir prüfen mit der neuen britischen Regierung, wie das Vereinigte Königreich auch wieder näher an die EU heranrücken kann", hieß es dazu vom Auswärtige Amt.