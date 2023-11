BBC-Bericht: Mutmaßliche Spione in Großbritannien in U-Haft

Die Bundesanwaltschaft in Koblenz hatte erst kürzlich wegen des Spionageverdachts für Russland einen deutschen Behördenmitarbeiter festnehmen lassen. ZDF-Korrespondent Bernd Benthin mit Details. 10.08.2023 | 1:25 min

Polizei: Bulgarisches Trio wegen falscher Dokumente festgenommen

Gefälschte Dokumente aus bis zu neun Ländern

Verdächtigte wohl seit vielen Jahren in Großbritannien

Die Verdächtigen lebten und arbeiteten demnach seit vielen Jahren in Großbritannien - ein Mann und die Frau in Nordwestlondon und der andere Mann, der geschäftliche Verbindungen nach Russland habe, in Great Yarmouth an der englischen Ostküste.