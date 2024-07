Großbritannien: Das sind die Baustellen der neuen Regierung

Entscheidend für den Erfolg der nächsten Regierung dürfte sein, ob sie das Wirtschaftswachstum wieder in Gang bringt. Doch nach Ansicht von Experten der Denkfabrik UK in a Changing Europe hat Labour mit zurückhaltenden Plänen für eine Annäherung an die EU den wichtigsten Hebel für Wachstum bereits aus der Hand gegeben. Eine Rückkehr in Binnenmarkt und Zollunion zu seinen Lebzeiten schloss der 61-jährige Starmer aus.