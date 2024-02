Großbritannien: Pleite für Sunak und seine Konservativen

Die konservative Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak hat bei zwei Nachwahlen zum Parlament erneut heftige Pleiten kassiert. Die Tories verloren die Wahlkreise Wellingborough in Mittel- und Kingswood in Westengland trotz jeweils bisher großen Vorsprungs an die sozialdemokratische Oppositionspartei Labour.