Ostukraine-Großoffensive: Moskau meldet Einnahme von Dörfern

Russland hat die Großoffensive in der Ostukraine gestartet. Das Ziel: Charkiw. Man teste, so ZDF-Reporter Walpot, "wie schnell Kiew frische Truppen und Material verlegen kann".

Nach der russischen Offensive in der Region Charkiw gehen die heftigen Kämpfe entlang der neuen Frontlinie weiter. Präsident Selenskyj kündigte eine starke Antwort seines Landes an.

"Die Lage und die Stimmung in Charkiw hier hat sich schon deutlich verändert", berichtet ZDF-Reporter Luc Walpot aus der zweitgrößten Stadt der Ukraine. "Die Qualität der Angriffe ist eine andere." Welches Ziel verfolgt Russland hier? Die Offensive, glaubt Walpot, "ist einfach auch ein Test Moskaus, um an einem begrenzten Frontabschnitt zu sehen, wie schnell ukrainische Truppen frische neue Kräfte bringen können". Und bekräftigt nochmals:

Das ist ein Test, wie schnell können die reagieren, wieviel Material können sie bringen. Luc Walpot, ZDF-Reporter, Charkiw

Das russische Verteidigungsministerium hat zuvor die Offensive seiner Truppen im Grenzgebiet zur ukrainischen Millionenstadt Charkiw bestätigt. Russische Truppen hätten fünf ukrainische Grenzdörfer besetzt, teilte das Ministerium in Moskau mit.

Genannt wurden Striletsche, Krasne, Pylne und Boryssiwka, die etwa 30 Kilometer nördlich von Charkiw in der Nähe des Ortes Lipzy liegen, sowie Ohirzewe bei der Stadt Wowtschansk. Die Bewohner dieser "befreiten" Ortschaften, so die russische Lesart, seien in "sichere Sammelpunkte" gebracht worden.

Insgesamt seien 1.775 Menschen aus grenznahen Gebieten in Charkiw in Sicherheit gebracht worden, teilte Regionalgouverneur Oleh Synegubow in den Onlinenetzwerken mit. Ihm zufolge waren in den vergangenen 24 Stunden 30 Ortschaften von russischen Artillerie- und Mörserangriffen betroffen.

Ein von Russland kontrollierter Osten, ein von der NATO geschützter Westen: Könnte die deutsche Situation vor der Wiedervereinigung ein Modell für die Zukunft der Ukraine werden?

An einem Evakuierungs-Ankunftszentrum außerhalb der Stadt Charkiw waren Gruppen von Menschen zu sehen, die in Lieferwagen und Autos mit so vielen Taschen ankamen, wie sie nur tragen konnte. Viele der Evakuierten waren ältere Menschen. In dem Ankunftszentrum wurden sie registriert und erhielten in Zelten Lebensmittel und medizinische Hilfe.

Offensive in der Nacht auf Freitag begonnen

Die Angaben decken sich mit inoffiziellen ukrainischen Militärangaben zu der Offensive, die in der Nacht auf Freitag begonnen hat. Die russische Armee nimmt für sich in Anspruch, eine hohe Zahl ukrainischen Soldaten "ausgeschaltet" und deren Technik vernichtet zu haben. Die ukrainische Seite wiederum spricht davon, die russischen Angriffe abgeblockt und dem Gegner schwere Verluste zugefügt zu haben. Für die Behauptungen beider Seiten gab es keine unabhängige Bestätigung.

Russische Truppen melden die Eroberung einiger Dörfer bei Charkiw. Quelle: ZDF

In Moskau hieß es, 34 ukrainische Soldaten seien gefangen genommen worden. Die Zahl konnte nicht bestätigt werden. Bilder einiger mutmaßlicher Soldaten wurden auf russischen Telegramkanälen veröffentlicht, auch wenn dies nach humanitärem Völkerrecht verboten ist. Die ukrainischen Behörden brachten nach eigenen Angaben viele Anwohner des Grenzgebietes in Sicherheit.

Experten: Noch kein direkter Angriff auf Charkiw

Die Ukraine hatte seit einiger Zeit einen russischen Angriff bei Charkiw erwartet . Offiziellen Angaben zufolge halten ihre Verteidigungslinien. Die russische Offensive ist nach Einschätzung von Militärbeobachtern noch kein direkter Angriff auf Charkiw. Die russische Armee will ukrainische Truppen binden und zugleich ihre Haubitzen und Kanonen so weit vorschieben, dass sie die Großstadt beschießen kann.

Zudem sollen mit der Frontverschiebung ukrainische Überfälle über die Grenze hinweg auf russisches Staatsgebiet verhindert werden.

Nach den russischen Geländegewinnen müsse sich die Ukraine darauf einstellen, dass möglicherweise im Bereich um Charkiw eine neue Front entstehe, so ZDF-Korrespondent Luc Walpot.

Die Ukraine wehrt seit mehr als zwei Jahren eine russische Invasion ab. Um den jüngsten Großangriff erfolgreich abzuschlagen, benötigt das Land nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Unterstützung aus dem Ausland . "Im Moment sind jedes gelieferte Flugabwehrsystem und jede Rakete ein Beitrag, der Leben rettet und unsere Städte und Gemeinden am Leben erhält, schrieb er am Samstag auf Facebook.

"Was wirklich hilft, sind tatsächlich an die Ukraine gelieferte Waffen, nicht nur die Ankündigung solcher Waffenpakete. Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

Das in den USA ansässige Institute for the Study of War hatte am Freitag erklärt, dass Russland "taktisch bedeutende Gewinne" erzielt habe. Das Hauptziel des Einsatzes sei es jedoch gewesen, ukrainische Kräfte und Ausrüstung "von anderen kritischen Sektoren der Front in der Ostukraine abzuziehen". Es scheine sich nicht um eine "groß angelegte Offensivoperation zur Einkreisung und Einnahme" der Stadt Charkiw zu handeln, gab das Institut weiter an.

