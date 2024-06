Robert Habeck in Südkorea: Mehr Unabhängigkeit von China

Vor seinem Abflug hatte Habeck betont, Südkorea sei Deutschlands zweitwichtigster Exportmarkt in Asien und technologisch in Zukunftsbereichen weit fortgeschritten. Ziel sei es, die Zusammenarbeit bei Wirtschaft, Wirtschaftssicherheit und Klima zu vertiefen und neue Potenziale zu erschließen. Vor seiner Weiterreise nach China trifft Habeck am Freitag noch den südkoreanischen Handelsminister Ahn Duk Geun.